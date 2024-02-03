Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до семи
3 февраля 202419:22
Количество погибших в результате украинского удара по пекарне в Лисичанске увеличилось до семи, сообщают оперативные службы ЛНР.
МЧС сообщает, что шесть человек из-под завалов пекарни удалось спасти. Поисково-спасательные работы продолжаются.
По словам главы региона Леонида Пасечника, под завалами могут находиться несколько десятков человек. Информация о пострадавших и погибших уточняется.
Ранее село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области атаковал украинский дрон-камикадзе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru