Количество жертв удара ВСУ по Лисичанску увеличилось до 28

Количество погибших при ударе Вооруженных сил Украины по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы ЛНР.

Количество погибших при обстреле Лисичанска выросло до 20

Ранее сообщалось о 20 погибших. Их тела извлечены из-под завалов. Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели продолжают работу с риском для жизни.

Украинские войска обстреляли пекарню 3 февраля. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной Киеву Западом.

Лисичанск, который был освобожден российскими войсками летом 2022 года, расположен рядом с линией фронта.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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