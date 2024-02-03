Два человека погибли, около 40 могут быть под завалами после обстрела пекарни в ЛНР
3 февраля 202418:13
Украинская сторона обстреляла пекарню в Лисичанске в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
По его словам, ранены три человека, еще несколько десятков человек могут оставаться под завалами. На месте происшествия сейчас работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется.
Upd: Два человека погибли, шесть находятся в больнице, сообщает военная комендатура.
Ранее село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области атаковал украинский дрон-камикадзе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru