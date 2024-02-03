Два человека погибли, около 40 могут быть под завалами после обстрела пекарни в ЛНР

По его словам, ранены три человека, еще несколько десятков человек могут оставаться под завалами. На месте происшествия сейчас работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

Upd: Два человека погибли, шесть находятся в больнице, сообщает военная комендатура.

Ранее село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области атаковал украинский дрон-камикадзе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

