Количество погибших при ударе в Лисичанске увеличилось до 15

Количество погибших после обстрела Лисичанска со стороны Украины увеличилось, сообщает Telegram-канал МЧС России.

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Спасатели извлекли из-под завалов тела 15 погибших. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной Киеву Западом.

По словам главы региона Леонида Пасечника, под завалами могут находиться несколько десятков человек. Информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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