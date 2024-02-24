Беспилотники в небе: ВСУ продолджает атаковать российские регионы

Дежурные средства ПВО перехватили один дрон над Курской областью и два — над Липецкой. Еще один БПЛА был уничтожен над Тульской областью. Он стал третьим за ночь в тульском небе.

«В ночь с 23 на 24 февраля ... дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА», — указали в ведомстве.

Разрушений нет, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.