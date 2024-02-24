Беспилотники в небе: ВСУ продолджает атаковать российские регионы
Украинские беспилотники совершили атаки на российские регионы. В Липецкой области загорелся металлургический комбинат.
Средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Курской, Липецкой и Тульской областями. Об этом сообщает Минобороны.
Дежурные средства ПВО перехватили один дрон над Курской областью и два — над Липецкой. Еще один БПЛА был уничтожен над Тульской областью. Он стал третьим за ночь в тульском небе.
«В ночь с 23 на 24 февраля ... дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА», — указали в ведомстве.
Разрушений нет, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.
Два беспилотника средства ПВО уничтожили одновременно – около 0:15. Операция проведена над Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны.
В Курской области ракетная опасность была объявлена в 23:22 23 февраля, отбой – в 5:10 24 февраля.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», – написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Из-за беспилотника произошел сильный пожар на территории Новолипецкого металлургического комбината. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, на предприятии в Липецке горел открытый склад угля.
«По словам очевидцев, перед пожаром в небе слышали звук пролетающего БПЛА и затем раздались взрывы», — отмечает издание.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил информацию о пожаре в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
По словам Артамонова, огонь уже потушен, угрозы выброса опасных веществ нет. Никто не пострадал.
«По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата», — отметил губернатор, добавив, что правоохранители проверяют эти данные и размещенные в социальных сетях видео.
Также стало известно, что неустановленный летательный аппарат упал вечером 23 февраля в Каневском районе в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
На месте падения БПЛА загорелся камыш.
«Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе Краснодарского края. На месте крушения горит камыш», - пояснил собеседник агентства.
Пожар охватил 250 квадратных метров. В оперштабе заявили, что угрозы жилью нет, нет и пострадавших. Пожар ликвидировали силами 40 человек, привлекли 14 единиц техники. На месте пожара работали правоохранительные и спецслужбы.
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что дешевые украинские беспилотники способны нанести серьезный ущерб, и Киев готовится к их массовому производству.
«Киев предпринимает усилия для того, чтобы наладить собственное производство БПЛА. Их сборку можно размещать, например, на парковках в торговых центрах или жилых домов, прикрываясь от атак ВС РФ гражданскими объектами. Можно ожидать, что ВСУ действительно будут пытаться осуществлять массовые атаки беспилотников», – заявил он «Абзацу».
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут готовить новое контрнаступление. По его словам, Украина «продолжит свою историю в Чёрном море». Он также добавил, что силы не равны, поэтому для ВСУ даже оборона является «большим вызовом», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьеры Италии, Канады, Бельгии и глава Еврокомиссии прибыли в Киев
- В Казахстане четыре ребенка погибли при пожаре в жилом доме
- «Эксмо-АСТ»: Книги классиков не будут запрещать в контексте пропаганды ЛГБТ
- Беспилотники в небе: ВСУ продолджает атаковать российские регионы
- Шойгу проинспектировал группировку «Центр» в зоне СВО
- Конгрессмен США Гаетц выступил за выход страны из ООН
- США ввели санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров
- ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Путина
- Минобороны отчиталось об уничтожении БПЛА в Курской, Липецкой и Тульской областях
- Британия выделит Украине $311 млн в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru