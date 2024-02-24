В Тульской области сбили третий беспилотник за сутки

Еще один беспилотник сбили силы противовоздушной обороны над Тульской областью. Об этом сообщили в областном министерстве по региональной безопасности.

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«В ночь с 23 на 24 февраля ... дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА», — указали в ведомстве.

Разрушений нет, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Ранее министерство по региональной безопасности сообщило о двух сбитых над Тульской областью дронах. Данные подтвердило Минобороны.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиТульская Область

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