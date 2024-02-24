В Тульской области сбили третий беспилотник за сутки
24 февраля 202406:24
Еще один беспилотник сбили силы противовоздушной обороны над Тульской областью. Об этом сообщили в областном министерстве по региональной безопасности.
«В ночь с 23 на 24 февраля ... дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА», — указали в ведомстве.
Разрушений нет, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.
Ранее министерство по региональной безопасности сообщило о двух сбитых над Тульской областью дронах. Данные подтвердило Минобороны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru