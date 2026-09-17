Дыра в резервах: Цены на нефть не рухнут при перемирии США и Ирана

Цены на нефть будут удерживаться на высоком уровне в долгосрочной перспективе, так как страны расходуют свои резервы, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН.

«Иран с помощью хуситов демонстрирует, что США не контролируют ситуацию в Ормузском проливе и регионе в целом. Пока ситуация явно далека от контроля, какие-то объемы нефти проходят, но это всегда риски и повышенная страховка. Сегодня судно прошло, а завтра может и не пройти. Рынок нефти видит, что ситуация далека от контроля, реагирует на это, ситуация с каждым днем лучше не становится. Дырка в резервах стран будет более заметна. Именно этот фактор будет самым долгосрочным, он позволит нефти удерживаться на более высоких уровнях, чем сейчас», - отметил он.

США могут себе позволить сейчас «играть» по завышенным ценам на нефть, которые стали элементом принуждения, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Гривач в пресс-центре НСН.

