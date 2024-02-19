В Минобороны раскрыли возможности российских разведывательных БПЛА в зоне СВО
Разведывательные беспилотники, которые российская армия использует в зоне спецоперации России на Украине, могут «увидеть» цели на расстоянии до 25 километров. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что российские войска применяют дроны, чтобы поддержать артиллерию, в частности, с их помощью военные обнаруживают цели и корректируют огонь.
По словам оператора беспилотника с позывным Мороз, камера беспилотника обладает 200-кратным увеличением. Это и позволяет «видеть» цели на расстоянии 20-25 километров и уничтожать все больше военной техники ВСУ.
Ранее сообщалось, что Россия на 60% увеличила производство БПЛА.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru