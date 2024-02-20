Запад потребовал от Киева перечень целей в РФ с обоснованием
Западные партнеры Украины потребовали от Киева список целей на территории России с обоснованием целесообразности нанесения ударов по ним, пишет ТАСС.
Источник агентства заявил, что Запад требует от Украины применять поставленные ракетные системы под контролем специалистов НАТО. Это свидетельствует о прямой вовлеченности альянса в конфликт, констатировал собеседник.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 15 февраля нанесли удар по Белгороду. Погибли семь человек, 19 пострадали.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал Украину остановить удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, сообщает «Радиоточка НСН».
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