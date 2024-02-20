Источник агентства заявил, что Запад требует от Украины применять поставленные ракетные системы под контролем специалистов НАТО. Это свидетельствует о прямой вовлеченности альянса в конфликт, констатировал собеседник.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 15 февраля нанесли удар по Белгороду. Погибли семь человек, 19 пострадали.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал Украину остановить удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, сообщает «Радиоточка НСН».

