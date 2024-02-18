Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников за сутки
18 февраля 202414:43
За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили 105 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.
Дроны перехвачены в районах населенных пунктов Харьковской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской республик. Также уничтожено четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.
По данным ведомства, всего с начала спецоперации уничтожено более 12,7 тысячи украинских беспилотников.
Накануне украинский дрон сбили над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru