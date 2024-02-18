Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников за сутки

За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили 105 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.

Старовойт: БПЛА уничтожен над Курчатовом

Дроны перехвачены в районах населенных пунктов Харьковской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской республик. Также уничтожено четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

По данным ведомства, всего с начала спецоперации уничтожено более 12,7 тысячи украинских беспилотников.

Накануне украинский дрон сбили над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны РФ

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