Памфилова: Избирательная система РФ готова к выборам

Избирательная система России готова к выборам, которые пройдут 18—20 сентября. Как пишет RT, об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

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Она отметила, что в ходе электронного голосования может возникнуть проблемы с мобильной связью и интернетом. Чтобы их нивелировать були обеспечены дополнительные точки Wi-Fi, а ресурсы ЦИК внесены в белые списки.

По её словам, в каждой участковой комиссии на выборах будет ответственный за эвакуацию и предотвращение разного рода провокаций

Памфилова добавила, что для участия в выборах в Госдуму зарегистрирован 4 361 кандидат, и пожелала им успеха.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил,что участие в предстоящем голосовании - это вклад в укрепление страны. По его словам, каждый голос имеет значение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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