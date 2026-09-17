Памфилова: Избирательная система РФ готова к выборам
Избирательная система России готова к выборам, которые пройдут 18—20 сентября. Как пишет RT, об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
Она отметила, что в ходе электронного голосования может возникнуть проблемы с мобильной связью и интернетом. Чтобы их нивелировать були обеспечены дополнительные точки Wi-Fi, а ресурсы ЦИК внесены в белые списки.
По её словам, в каждой участковой комиссии на выборах будет ответственный за эвакуацию и предотвращение разного рода провокаций
Памфилова добавила, что для участия в выборах в Госдуму зарегистрирован 4 361 кандидат, и пожелала им успеха.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил,что участие в предстоящем голосовании - это вклад в укрепление страны. По его словам, каждый голос имеет значение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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