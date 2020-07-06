13.07.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Жестокое обращение с животными: как российские приюты пережили самоизоляцию»

6 июля президент России Владимир Путин поручил правительству усилить административную ответственность за жестокое обращение с животными. Важно отметить, что нормы об ответственности по отношению к животным уже закреплены в Конституции РФ, после принятых поправок. Кроме того, до ноября правительству было поручено определить меры государственной поддержки приютов для животных в России, которые во время пандемии коронавируса оказались в трудной финансовой ситуации. После двух месяцев самоизоляции российские приюты для животных ощутили острую нехватку средств, из-за чего многим из них пришлось закрыться.

С какими последствиями карантина столкнулись приюты для животных в России?

Как приюты для животных пережили самоизоляцию?

Как повлияла пандемия коронавируса на отношение людей к животным из приютов?

Какие недочеты существуют в действующем законодательстве в области обращения с животными?

Какую ответственность будут нести граждане за жестокое обращение с животными в связи с поручением Президента?

В каком объеме будет оказана государственная поддержка приютам для животных?

Участники пресс-конференции:

Руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина

Руководитель многофункционального центра реабилитации и реинтродукции животных «Счастливый Друг» Светлана Комиссарова;

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 13.07.2020 в 12:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)







