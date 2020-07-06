13.07.2020 состоится пресс-конференция, посвященная ужесточению ответственности за жестокое обращение с животными
13.07.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Жестокое обращение с животными: как российские приюты пережили самоизоляцию»
6 июля президент России Владимир Путин поручил правительству усилить административную ответственность за жестокое обращение с животными. Важно отметить, что нормы об ответственности по отношению к животным уже закреплены в Конституции РФ, после принятых поправок. Кроме того, до ноября правительству было поручено определить меры государственной поддержки приютов для животных в России, которые во время пандемии коронавируса оказались в трудной финансовой ситуации. После двух месяцев самоизоляции российские приюты для животных ощутили острую нехватку средств, из-за чего многим из них пришлось закрыться.
- С какими последствиями карантина столкнулись приюты для животных в России?
- Как приюты для животных пережили самоизоляцию?
- Как повлияла пандемия коронавируса на отношение людей к животным из приютов?
- Какие недочеты существуют в действующем законодательстве в области обращения с животными?
- Какую ответственность будут нести граждане за жестокое обращение с животными в связи с поручением Президента?
- В каком объеме будет оказана государственная поддержка приютам для животных?
Участники пресс-конференции:
- Руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина
- Руководитель многофункционального центра реабилитации и реинтродукции животных «Счастливый Друг» Светлана Комиссарова;
ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 13.07.2020 в 12:00
- Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)