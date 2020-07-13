Москвичи забрали из приютов более 1 тысячи животных
С начала года в Москве из приютов жители забрали более 1 тысячи животных. Об этом в пресс-центре НСН сообщил первый зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артём Кирьянов.
«С начала года их московских приютов забрали более 1370 животных. Были созданы онлайн-каталоги, по которым людям было предложено выбирать, знакомиться с животными. Сначала эта история была принята странно, но теперь мы видим, что она работает. Недавно была объявлена акция дептранса Москвы «Двери не закрываются», когда на карте «Тройка» кьюар код, который при взаимодействии с телефоном ведет на онлайн-каталог и можно выбрать животное. Это уже массовая история, когда не надо никуда ходить, искать в интернете. Все можно увидеть, пока едешь в метро», - сказал Кирьянов.
9 июня доступ в городские приюты был открыт для всех.
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