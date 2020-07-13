Зоозащитники призвали закрыть в России цирки с животными и зоопарки

Животных необходимо выводить из сферы развлечений. Это значит, что в России должны быть запрещены цирки с животными и зоопарки. Об этом во время пресс-конференции НСН заявила руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.

«Давайте запретим такие развлечения как передвижные цирки. Они не нужны ни животным, ни нам. Кому они нужны? Тем, кто на них зарабатывает деньги – пусть найдут себе другое занятие. Животные не должны эксплуатироваться», - уверена зоозащитник.

Россия должна стремиться к циркам без животных. Кроме того, необходимо отходить от формата зоопарков, заявил первый зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артём Кирьянов.

«Не вижу ситуации, при которой обязательно нужно, чтобы цирки с животными существовали. Детям скорее жалко этих животных в клетках, а взрослые уж точно переживут, если тигры не будут прыгать в горящий обруч, а слоны не будут стоять на одной ноге. Это тяжелый труд для животного и чем он компенсируется непонятно. Животных нужно выводить из сферы развлечений. Если мы говорим об ответственном отношении к животным, то давайте создавать национальные парки, как в Африке. Это вполне себе гуманный формат», - поддержал ее представитель ОП.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил наказывать цирки и зоопарки за жестокое обращение с животными, а при необходимости даже закрывать организации, об этом говорится на сайте нижней палаты. Депутат предложил внести в новый КоАП ответственность за нарушения при обращении с животными.

