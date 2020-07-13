Во время пандемии москвичи стали чаще забирать собак из приютов
В пандемию коронавируса москвичи забрали на 40 процентов больше собак из приютов. Об этом в ходе пресс-конференции НСН рассказала руководитель многофункционального центра реабилитации и реинтродукции животных «Счастливый Друг» Светлана Комиссарова.
«Очень большое количество животных пристроено за время карантина. Все сидели по домам. Прирост на 30-40 процентов. В месяц мы пристраиваем 20 собак, то в пандемию – на порядок больше. Причем хорошо, невозвратно пристроили. Многие перешли на дистанционную работу», - сообщала Комиссарова.
Ранее первый зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артём Кирьянов сообщил, что более 1370 тысяч животных из приютов забрали москвичи домой с начала 2020 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru