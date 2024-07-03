9.07.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Жара и трагедии на воде. Как обезопасить себя и детей»
После затяжных ливней Москва и Центральная Россия столкнулись с аномальной жарой. В МЧС заявили, что в России из-за жары растет число погибших на воде. Так с 11 июня по 2 июля утонули уже 616 человек. Вдвое увеличилось и количество детей, пострадавших на водоемах с начала лета. В 2024 году их число составило 126 человек, тогда как в прошлом году — 75. В 2024 году Роспотребнадзор признал пригодными для купания 7 бесплатных пляжей в столице на начало купального сезона.
- С чем связан такой рост трагических происшествий на воде?
- Почему именно дети чаще погибают на водоемах?
- Как родителям уберечь детей на водоемах?
- Каковы на сегодняшний день правила поведения на водных объектах?
- Какие водоемы чаще всего используют для купания?
- Чем опасны «не рекомендованные» водоемы?
- Как работают спасательные отряды на объектах купания Москвы?
- Какие меры предпринимать во время внештатной ситуации на воде?
Участники пресс-конференции:
- Буцкая Татьяна Викторовна - первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства;
- Кажуров Александр Сергеевич - старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по г Москве.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 9161077734
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8