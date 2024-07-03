9.07.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Жара и трагедии на воде. Как обезопасить себя и детей»

После затяжных ливней Москва и Центральная Россия столкнулись с аномальной жарой. В МЧС заявили, что в России из-за жары растет число погибших на воде. Так с 11 июня по 2 июля утонули уже 616 человек. Вдвое увеличилось и количество детей, пострадавших на водоемах с начала лета. В 2024 году их число составило 126 человек, тогда как в прошлом году — 75. В 2024 году Роспотребнадзор признал пригодными для купания 7 бесплатных пляжей в столице на начало купального сезона.

С чем связан такой рост трагических происшествий на воде?

Почему именно дети чаще погибают на водоемах?

Как родителям уберечь детей на водоемах?

Каковы на сегодняшний день правила поведения на водных объектах?

Какие водоемы чаще всего используют для купания?

Чем опасны «не рекомендованные» водоемы?

Как работают спасательные отряды на объектах купания Москвы?

Какие меры предпринимать во время внештатной ситуации на воде?

Участники пресс-конференции:

Буцкая Татьяна Викторовна - первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства;

- первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства; Кажуров Александр Сергеевич - старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по г Москве.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 9161077734

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

