«На лодке не пройти»: В МЧС призвали ввести штрафы для сапбордов

Для сапбордов необходимо предусмотреть штрафы по примеру других объектов на воде, так как они зачастую плавают в неположенных местах, заявил старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров в пресс-центре НСН.

«Сейчас очень растет число сапбордов, я недавно был в Строгино, пройти на лодке просто нельзя. Там как муравьев. У них есть правило плыть вдоль берега, не выходить на середину, но сотни людей об этом не знают. Людей не инструктируют, что мешать спасателям нельзя. Мы просим инструкторов, которые дают эти сапборды, инструктировать граждан, а людей просим надевать спасательные жилеты. Они могут спасти жизнь. В скором времени, мы надеемся, введут федеральный закон по сапборду, можно будет административно людей наказывать. Сейчас они не приравниваются к гребному судну. Тогда будут людей штрафовать», - рассказал он.

После затяжных ливней Москва и Центральная Россия столкнулись с аномальной жарой. В МЧС заявили, что в России из-за жары растет число погибших на воде. Так с 11 июня по 2 июля утонули уже 616 человек. Вдвое увеличилось и количество детей, пострадавших на водоемах с начала лета. В 2024 году их число составило 126 человек, тогда как в прошлом году — 75. В 2024 году Роспотребнадзор признал пригодными для купания 7 бесплатных пляжей в столице на начало купального сезона.

