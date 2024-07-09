МЧС: В Москве купаться разрешено на пяти пляжах

В Москве сейчас разрешено купаться в пяти местах, включая Тропарево, озеро Черное и Большой городской пруд, еще два места сейчас проверяются дополнительно, заявил старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров в пресс-центре НСН.

«В Москве сейчас разрешено купаться в пяти местах, включая Тропарево, озеро Черное, Большой городской пруд. Временно под запретом пляж Динамо, пляж Левобережный. Там были взяты пробы воды, они оказались отрицательными, вода цветет из-за аномальной жары, появляются какие-то бактерии, вирусы. Регулярные проверки проходят со стороны Роспотребнадзора. Если на пляж вывешивается красный флаг или шар, там купание строго запрещено. Люди иногда не соблюдают правила, купаться они ходят туда, где нельзя. Из-за этого происходят несчастные случаи и трагедии на воде. Особенно хочется обратиться к родителям, которые оставляют своих детей без присмотра в тех местах, где купаться запрещено. В таких местах нет спасателей и необходимой помощи. В Москве есть бассейны, которые точно безопасны», - рассказал он.

После затяжных ливней Москва и Центральная Россия столкнулись с аномальной жарой. В МЧС заявили, что в России из-за жары растет число погибших на воде. Так с 11 июня по 2 июля утонули уже 616 человек. Вдвое увеличилось и количество детей, пострадавших на водоемах с начала лета. В 2024 году их число составило 126 человек, тогда как в прошлом году — 75. В 2024 году Роспотребнадзор признал пригодными для купания 7 бесплатных пляжей в столице на начало купального сезона.

