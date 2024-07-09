«Вода ошибок не прощает»: В МЧС назвали главную причину ЧП на водоемах

Родители плохо следят за детьми на водоемах, отвлекаясь на гаджеты, это главная причина несчастных случаев, заявил старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров в пресс-центре НСН.

«Дети попадают в ЧП на воде из-за недосмотра родителей. Это я говорю из опыта. Ребенок может пойти даже к какому-то пруду около дома и утонуть. Что касается пляжей, нужно смотреть внимательнее, не отвлекаться на гаджеты и телефоны. Если ребенок пошел в воду, за ним нужно смотреть и контролировать. Несанкционированное купание опасно, так как на таких пляжах нет спасательных вышек, никто помочь не сможет. Недосмотр родителей – это главная ошибка и причина несчастных случаев. Детям ходить на пляжи одним нельзя. Нельзя купаться в темное время суток, так как ничего не видно, не слышно. Вода ошибок не прощает», - рассказал он.

В Москве сейчас разрешено купаться в пяти местах, включая Тропарево, озеро Черное и Большой городской пруд, еще два места сейчас проверяются дополнительно, заявил ранее старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров в пресс-центре НСН.



