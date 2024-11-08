11.11.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Законодательно урезать. Как изменятся гонорары артистов и траты на концерты?»

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект о запрете выделения из государственного и муниципальных бюджетов сумм на организацию концертов свыше одного миллиона рублей. Законодатели предлагают ввести фактический запрет на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий на сумму более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Также они обратился к руководству телеканалов с призывом пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков. По словам парламентариев, на сегодняшний день недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник специальной военной операции. Сэкономленные средства планируется направить на финансирование здравоохранения и образования.

Что послужило катализатором в принятии решения о внесении подобного законопроекта?

Какую реакцию вызвало внесение законопроекта в среде шоу-бизнеса?

Как ограничения повлияют на количество желающих выступить на мероприятиях?

Согласятся ли артисты выступать за предложенный законодателями гонорар?

Может ли данный законопроект повлиять на качество культурного досуга для граждан?

Повлияет ли принятие законопроекта на развитие новых талантов и культурных инициатив в стране?

Участники пресс-конференции:

Депутат Госдумы Игорь Антропенко;

Музыкальный продюсер Денис Рольгейзер;

Приглашены:

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин;



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

