11.11.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Законодательно урезать. Как изменятся гонорары артистов и траты на концерты?»
Депутаты внесли в Государственную думу законопроект о запрете выделения из государственного и муниципальных бюджетов сумм на организацию концертов свыше одного миллиона рублей. Законодатели предлагают ввести фактический запрет на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий на сумму более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Также они обратился к руководству телеканалов с призывом пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков. По словам парламентариев, на сегодняшний день недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник специальной военной операции. Сэкономленные средства планируется направить на финансирование здравоохранения и образования.
- Что послужило катализатором в принятии решения о внесении подобного законопроекта?
- Какую реакцию вызвало внесение законопроекта в среде шоу-бизнеса?
- Как ограничения повлияют на количество желающих выступить на мероприятиях?
- Согласятся ли артисты выступать за предложенный законодателями гонорар?
- Может ли данный законопроект повлиять на качество культурного досуга для граждан?
- Повлияет ли принятие законопроекта на развитие новых талантов и культурных инициатив в стране?
Участники пресс-конференции:
- Депутат Госдумы Игорь Антропенко;
- Музыкальный продюсер Денис Рольгейзер;
Приглашены:
- Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков
- Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8