«Талантов много!»: Как изменится индустрия при гонорарах артистов в 1 млн рублей

«Много артистов с гонорарами разного уровня. Идет закупка на конкретное мероприятие, есть бюджет и на него подбирается артист. Нужно ограничить не гонорары артистов, а сам бюджет закупки. Тогда будут выбирать тех артистов, гонорар которых соответствует возможностям того или иного города. Если у мероприятия есть спонсор, гонорар может быть увеличен, пул артистов расширится. Но не стоит говорить о том, что нужно урезать гонорары, как это звучало изначально. Как это можно урезать, если затраты артистов топ-уровня гораздо больше предложенного бюджета», - заявил он.

Ранее PR-продюсер артистов Тимати, Burito, «СЛОТ», экс-пресс атташе лейбла Black Star Максим Задворнов сообщил «Радиоточке НСН», что фестивали с участием местных исполнителей и молодых артистов из Москвы собирают на площадях Екатеринбурга и Тюмени не меньше людей, чем концерты топовых певцов, другим регионам России следовало бы перенять подобный опыт.

