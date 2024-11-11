«Талантов много!»: Как изменится индустрия при гонорарах артистов в 1 млн рублей
Ограничение бюджета закупок при проведении концертов расширит список артистов, которые будут выступать на муниципальных мероприятиях, сообщил НСН концертный директор Денис Рольгейзер.
Вместо ограничения гонораров исполнителей следовало бы установить лимит для муниципальных закупок, в этом случае регионы будут обращать внимание не только на топовых артистов, сказал в пресс-центре НСН концертный директор и организатор мероприятий Денис Рольгейзер.
«Много артистов с гонорарами разного уровня. Идет закупка на конкретное мероприятие, есть бюджет и на него подбирается артист. Нужно ограничить не гонорары артистов, а сам бюджет закупки. Тогда будут выбирать тех артистов, гонорар которых соответствует возможностям того или иного города. Если у мероприятия есть спонсор, гонорар может быть увеличен, пул артистов расширится. Но не стоит говорить о том, что нужно урезать гонорары, как это звучало изначально. Как это можно урезать, если затраты артистов топ-уровня гораздо больше предложенного бюджета», - заявил он.
Ранее PR-продюсер артистов Тимати, Burito, «СЛОТ», экс-пресс атташе лейбла Black Star Максим Задворнов сообщил «Радиоточке НСН», что фестивали с участием местных исполнителей и молодых артистов из Москвы собирают на площадях Екатеринбурга и Тюмени не меньше людей, чем концерты топовых певцов, другим регионам России следовало бы перенять подобный опыт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru