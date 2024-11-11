«Отреагировали бурно!»: Продюсер об ограничении гонораров артистам до 1 млн рублей
Продюсер Максим Задворнов заявил НСН, что ограничение гонораров артистов за выступления в регионах страны усилит конкуренцию между исполнителями.
Представители шоу-бизнеса эмоционально восприняли предложение ограничить гонорары артистов , которые выплачиваются из государственных и муниципальных бюджетов, суммой до миллиона рублей, рассказал в пресс-центре НСН PR-продюсер артистов Тимати, Burito, «СЛОТ» , экс-пресс атташе лейбла Black Star Максим Задворнов.
«В шоу-бизнесе всегда реакция будет бурной, артисты – люди эмоциональные. Эту тему обсуждают. Как мне кажется, история с законопроектом интересная, но сложная. Стоит общаться с представителями индустрии, чтобы понять – почему миллион, какие другие цифры могут быть, из чего складывается гонорар. Не все безответственно завышают свои гонорары и берут цифры из воздуха, в основном это результат многолетней тяжелой работы, определенных достижений. Другое дело, что закон не заставляют топа занижать свой гонорар. Хочет – ездит, не хочет – не ездит», - сообщил он.
Как добавил собеседник НСН, принятие законопроекта приведет к конкуренции исполнителей.
«Есть большой пласт средних артистов с гонораром меньше миллиона, которым такой законопроект откроет дорогу на сцену. Зачастую в муниципальные проекты берут самого известного артиста, очевидно, проще именем привлечь внимание, чем создать классное фестивальное событие в городе, которое будет интересно не именем на афише, а постановкой и концептом. Законопроект создаст конкуренцию, поскольку молодые артисты будут развиваться, а мэтры переизобретут форматы выступления. К примеру, можно будет пригласить артиста с целым бендом – это одна стоимость, а с диджеем – другая», - заявил он.
Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш сообщил «Радиоточке НСН», что гонорары артистов зависят от их востребованности, а депутатам Госдумы стоило бы обсуждать более важные для страны темы. При этом в случае концертов, организованных за государственный счет, должны действовать иные механизмы ценообразования, считает он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Артём Дзюба заявил о желании стать тренером
- Экс-замминистра образования и науки Дагестана арестовали за взятку 60 млн рублей
- СМИ: Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном им жилье
- Россиянка победила на чемпионате мира по шахматам
- Москалькова заявила о 13 жителях Курской области, которых вывезли в Украину
- Жена Хабенского опровергла информацию о госпитализации
- Четвертую за день украинскую ракету сбили в небе над Курской областью
- Депутат Нилов назвал причину сокращения штата чиновников на 10%
- Зарплаты в Москве в 2025 году вырастут на 12%
- Путин заявил, что в России сохраняется дефицит яблок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru