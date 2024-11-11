«Отреагировали бурно!»: Продюсер об ограничении гонораров артистам до 1 млн рублей

Продюсер Максим Задворнов заявил НСН, что ограничение гонораров артистов за выступления в регионах страны усилит конкуренцию между исполнителями.

Представители шоу-бизнеса эмоционально восприняли предложение ограничить гонорары артистов , которые выплачиваются из государственных и муниципальных бюджетов, суммой до миллиона рублей, рассказал в пресс-центре НСН PR-продюсер артистов Тимати, Burito, «СЛОТ» , экс-пресс атташе лейбла Black Star Максим Задворнов.

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«В шоу-бизнесе всегда реакция будет бурной, артисты – люди эмоциональные. Эту тему обсуждают. Как мне кажется, история с законопроектом интересная, но сложная. Стоит общаться с представителями индустрии, чтобы понять – почему миллион, какие другие цифры могут быть, из чего складывается гонорар. Не все безответственно завышают свои гонорары и берут цифры из воздуха, в основном это результат многолетней тяжелой работы, определенных достижений. Другое дело, что закон не заставляют топа занижать свой гонорар. Хочет – ездит, не хочет – не ездит», - сообщил он.

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Как добавил собеседник НСН, принятие законопроекта приведет к конкуренции исполнителей.

«Есть большой пласт средних артистов с гонораром меньше миллиона, которым такой законопроект откроет дорогу на сцену. Зачастую в муниципальные проекты берут самого известного артиста, очевидно, проще именем привлечь внимание, чем создать классное фестивальное событие в городе, которое будет интересно не именем на афише, а постановкой и концептом. Законопроект создаст конкуренцию, поскольку молодые артисты будут развиваться, а мэтры переизобретут форматы выступления. К примеру, можно будет пригласить артиста с целым бендом – это одна стоимость, а с диджеем – другая», - заявил он.

Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш сообщил «Радиоточке НСН», что гонорары артистов зависят от их востребованности, а депутатам Госдумы стоило бы обсуждать более важные для страны темы. При этом в случае концертов, организованных за государственный счет, должны действовать иные механизмы ценообразования, считает он.

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ФОТО: РИА Новости
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