11.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вытрезвители с доставкой: Спасать пьяных россиян снова поручили МВД»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возрождении вытрезвителей на базе государственно-частного партнёрства. Вытрезвители уже действуют в двадцати регионах, но они работают по разным принципам. С принятием нового закона, вытрезвители станут платными учреждениями, в которых гражданин должен будет заплатить за оказанные услуги около двух тысяч рублей. При этом людей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и неспособных самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве, или угрожающих безопасности окружающих, в вытрезвители будут доставлять сотрудники полиции. А сортировать «клиентов» будет фельдшер, который уже на месте определит, что необходимо человеку – медицинская помощь или просто место, где он сможет выспаться и протрезветь. Эта инициатива возникла не просто так: с момента отказа от вытрезвителей, число преступлений, совершаемых пьяными, выросло почти на треть. Кроме того, каждый год в России около 10 тысяч нетрезвых граждан замерзают насмерть, уснув на улице.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут, какими будут новые вытрезвители в России, и что будет ожидать попавших туда людей.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный;

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко;

Член межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета по профилактике, ведущий научный сотрудник «Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. Юлия Шевцова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

Начало пресс-конференции в 12:00



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