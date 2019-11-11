Депутат: Ежегодно 50 тыс человек замерзает в пьяном состоянии

Закон о вытрезвителях будет способствовать спасению 50 тысяч жизней, об этом рассказал в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН «Вытрезвители с доставкой: Спасать пьяных россиян снова поручили МВД» депутат Госдумы РФ Алексей Куринный.

«Сами граждане, находящиеся в алкогольном опьянении, представляют опасность для себя и для окружающих. Естественно их изоляция порой помогает им спасти жизнь. Есть статистика, что в год у нас порядка 50 тысяч человек просто замерзает в пьяном состоянии на улицах. Это огромная цифра. Плюс есть еще ряд состояний, которые приводят к гибели», - сказал он.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возрождении вытрезвителей на базе государственно-частного партнёрства. Вытрезвители уже действуют в двадцати регионах, но они работают по разным принципам. Людей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и неспособных самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве, или угрожающих безопасности окружающих, в вытрезвители будут доставлять сотрудники полиции. А сортировать «клиентов» будет фельдшер, который уже на месте определит, что необходимо человеку – медицинская помощь или просто место, где он сможет выспаться и протрезветь.

Ранее Куринный в эфире НСН заявил, что законопроект ничего не изменит, а только закрепит существующую практику.

