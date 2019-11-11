Депутат: Законопроект о вытрезвителях ничего не изменит

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о возрождении вытрезвителей на базе государственно-частного партнёрства. Депутат Госдумы Алексей Куринный в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вытрезвители с доставкой: Спасать пьяных россиян снова поручили МВД» объяснил, для чего нужен этот закон.

«Ничего по большому счету не изменить, закон просто закрепит существующую практику. В каких-то регионах они называются вытрезвителями, например, в Татарстане, а где-то существует специальная палата, например, при наркодиспансере – пункт освидетельствования, палата пробуждения и другие разные варианты названий. В них люди, находящиеся в алкогольном опьянении, которые потеряли способность ориентироваться в окружающей обстановке и передвигаться просто могут отоспаться. По большому счету все это есть, вопрос только в том, кто это должен финансировать, чьи это полномочия. Закон отвечает на этот вопрос – это будут полномочия регионов и органов местного самоуправления", - сказал Куринный.

Вытрезвители уже действуют в двадцати регионах, но они работают по разным принципам. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с принятием нового закона, вытрезвители станут платными учреждениями, в которых гражданин должен будет заплатить за оказанные услуги около двух тысяч рублей.



