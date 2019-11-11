В Госдуме хотят поместить в вытрезвители полицейских

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о возрождении вытрезвителей на базе государственно-частного партнёрства. Депутат Госдумы Алексей Куринный в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» на тему: «Вытрезвители с доставкой: Спасать пьяных россиян снова поручили МВД» заявил, что парламентарии выступают за создание опорных пунктов полиции в вытрезвителях.

«Мы настаиваем на том, что бы полиция отделалась не только доставкой и передачей [людей в алкогольном опьянении], но чтобы в таких учреждениях был свой некий полицейский пост. Потому что часто бывает, что такие люди склонны к агрессивным действиям, а применять к ним силу по закону могут исключительно полицейские. Было бы здорово, было бы идеально, чтобы при таких пунктах или крупных больницах существовал опорный пункт полиции. Барагозит, хулиганит, значит, будет вытрезвляться в условиях КПЗ», - сказал он.

Ожидается, что с принятием нового закона, вытрезвители станут платными учреждениями, в которых гражданин должен будет заплатить за оказанные услуги около двух тысяч рублей. При этом людей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и неспособных самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве, или угрожающих безопасности окружающих, в вытрезвители будут доставлять сотрудники полиции. А сортировать «клиентов» будет фельдшер, который уже на месте определит, что необходимо человеку – медицинская помощь или просто место, где он сможет выспаться и протрезветь.

Ранее депутат в эфире НСН заявил, что ежегодно в России в состоянии алкогольного опьянения замерзает на улице 50 тысяч человек.







