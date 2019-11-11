Сенатор: Ростов и Саратов против возрождения вытрезвителей
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в России официально возродят вытрезвители на базе государственно-частного партнерства. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН «Вытрезвители с доставкой: Спасать пьяных россиян снова поручили МВД» рассказала, что два российских региона выступили против возвращения вытрезвителей.
«На наш запрос о том, поддерживает ли законопроект законодательная, исполнительная власти и власть субъекта, отрицательно ответили в Ростовской и Саратовской областях», - сказала она.
Не создают пока по причине отсутствия регламентации на государственном уровне системы вытрезвителей в Кемеровской, Курской областях, в республике Мари Эл и ряде других российских регионах, добавила представитель Совфеда.
Ранее в эфире НСН Татьяна Кусайко рассказала, что вытрезвители на базе медучреждений ведут к нецелевым расходам.
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