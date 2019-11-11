Сенатор: Вытрезвители на базе медучреждений ведут к нецелевым расходам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепит на законодательном уровне возрождение вытрезвителей в России. Согласно документу учреждения будут существовать на базе государственно-частного партнёрства. Уже сейчас вытрезвители действуют в двадцати регионах, но они работают по разным принципам. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН «Вытрезвители с доставкой: Спасать пьяных россиян снова поручили МВД» рассказала, почему нельзя создавать вытрезвители на базе медучреждений.

«В восьми регионах такие учреждения организованы на базе медицинских учреждений. Но как учреждениям социального обслуживания, так и медицинским данная функция не свойственна. В виду того, что медицинская организация оказывает помощь в системе страхования, то расходы на людей в состоянии опьянения - это нецелевые расходы и такие прецеденты уже есть», - сказал она.

Ранее в эфире НСН депутат Госдумы Алексей Куринный заявил, что парламентарии выступают за создание опорных пунктов полиции в вытрезвителях.

