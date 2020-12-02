3.12.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Всероссийский «Е-Диктант»: россиян научат экономить на коммуналке

В России впервые проходит диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ. С 30 ноября по 19 декабря 2020 года каждый гражданин страны сможет принять участие во Всероссийском «Е-Диктанте», главная цель которого – повысить уровень грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг и объяснить людям важность и выгоду использования энергосберегающих технологий. По предварительным оценкам, в диктанте примут участие более 25 тысяч человек из 85 регионов России.

В ходе пресс-конференции организаторы Всероссийского диктанта подробнее расскажут о самом событии и целях, которые он ставит.

Участники пресс-конференции:

Главный советник государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин;

Генеральный директор Фонда поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» Станислав Неверов;

Заслуженный артист России, певец, композитор, член творческого Союза композиторов России, обладатель званий «Народный дипломат», «Посол Мира» Дмитрий Дунаев;

Приглашены:

Заслуженный журналист Российской Федерации Николай Дроздов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

