«Е-диктант» по теме ЖКХ России привлечет внимание к экономии ресурсов

В России впервые проходит диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ. С 30 ноября по 19 декабря 2020 года каждый гражданин страны сможет принять участие во Всероссийском «Е-Диктанте», главная цель которого – повысить уровень грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг и объяснить людям важность и выгоду использования энергосберегающих технологий. По предварительным оценкам, в диктанте примут участие более 25 тысяч человек из 85 регионов России.

Главный советник государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что диктант нацелен на привлечение внимания потребителей к теме экономии ресурсов системы ЖКХ.

«Одним из направлений подхода практического взаимодействия с людьми выбрана форма электронного диктанта», - рассказал он.

Гендиректор Фонда поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» Станислав Неверов рассказал в ходе пресс-конференции, что диктант пройдет в два этапа.

«На первом этапе, с 30 ноября по 13 декабря, на официальном сайте «Е-диктанта» участники могут онлайн ответить на 50 вопросов в отрытой и закрытой форме, вопросы будут как текстовые, так и иллюстрированные. Вопросы будут касаться как жизненных ситуаций, так и базовых правил в сфере ЖКХ и энергоэффективности», - рассказал Неверов.

Набравшие максимум баллов на первом этапе пройдут во второй тур и 19 декабря в прямом эфире будут отвечать на 50 вопросов, которые будут задавать им звезды шоу-бизнеса и руководители компаний и органов власти.

