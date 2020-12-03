На «Е-диктант» по ЖКХ зарегистрировались жители 81 региона России

В России впервые проходит диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ. С 30 ноября по 19 декабря 2020 года каждый гражданин страны сможет принять участие во Всероссийском «Е-Диктанте», главная цель которого – повысить уровень грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг и объяснить людям важность и выгоду использования энергосберегающих технологий. По предварительным оценкам, в диктанте примут участие более 25 тысяч человек из 85 регионов России.

Гендиректор Фонда поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» Станислав Неверов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что участие в диктанте принимают жители 81 региона России.

«С 30 ноября, за 4 дня, у нас зарегистрированы представители 81 субъекта Федерации, то есть все, кроме Рязанской и Магаданской областей, Чукотки и Осетии», - сказал он.

По его словам, зарегистрировано почти 8,4 тысячи человек, в основном из Центрального и Приволжского федеральных округов.

