На «Е-диктант» по ЖКХ зарегистрировались жители 81 региона России
Гендиректор Фонда поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» Станислав Неверов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что активное участие в диктанте принимают жители ЦФО и ПФО.
В России впервые проходит диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ. С 30 ноября по 19 декабря 2020 года каждый гражданин страны сможет принять участие во Всероссийском «Е-Диктанте», главная цель которого – повысить уровень грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг и объяснить людям важность и выгоду использования энергосберегающих технологий. По предварительным оценкам, в диктанте примут участие более 25 тысяч человек из 85 регионов России.
Гендиректор Фонда поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» Станислав Неверов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что участие в диктанте принимают жители 81 региона России.
«С 30 ноября, за 4 дня, у нас зарегистрированы представители 81 субъекта Федерации, то есть все, кроме Рязанской и Магаданской областей, Чукотки и Осетии», - сказал он.
По его словам, зарегистрировано почти 8,4 тысячи человек, в основном из Центрального и Приволжского федеральных округов.
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