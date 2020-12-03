Организатор «Е-диктанта» разрешил списывать на нем

В России впервые проходит диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ. С 30 ноября по 19 декабря 2020 года каждый гражданин страны сможет принять участие во Всероссийском «Е-Диктанте», главная цель которого – повысить уровень грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг и объяснить людям важность и выгоду использования энергосберегающих технологий. По предварительным оценкам, в диктанте примут участие более 25 тысяч человек из 85 регионов России.

Главный советник государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что списывать на диктанте не возбраняется.

«Ответить можно на все вопросы диктанта, там есть некий лимит времени на ответы, подсмотреть времени немного, хотя это было бы очень полезно – если человек е смог ответить на вопросы - пусть найдет, современный интернет позволяет», - сказал он.

В свою очередь заслуженный артист России, певец, композитор, член творческого Союза композиторов России, обладатель званий «Народный дипломат», «Посол Мира» Дмитрий Дунаев, который выступает одним из ведущих этого диктанта, признался в ходе пресс-конференции, что не смог бы его пройти.

«Думаю, что не пройду, но буду стараться», - сказал он.

Ранее Талалыкин рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что диктант нацелен на привлечение внимания потребителей к теме экономии ресурсов системы ЖКХ.

