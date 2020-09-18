21.09.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Водители заплатят за пассажиров: что готовит нам Минтранс?»

В обновлённой версии стратегии Минтранса РФ содержится предложение сделать проезд в общественном транспорте бесплатным с 2035 года. Такая информация появилась в СМИ, с подтверждением в РСПП, куда был направлен для ознакомления документ. Предполагается, что общественный транспорт станет бесплатным за счёт автомобилистов, которые с 2025 года начнут платить за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году плата будет взиматься со всех дорог, включая трассы городских агломераций. Кроме того, сообщается, что в Минтрансе будут стимулировать жителей городов пересаживаться на велосипеды и самокаты.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут подробнее о перспективах обновлённой стратегии Минстранса для автовладельцев и пассажиров.

Участники пресс-конференции:

Вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский;

Координатор движения «Синие ведёрки» Юлия Каблинова;

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

