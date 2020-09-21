Союз пассажиров против бесплатного общественного транспорта

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Водители заплатят за пассажиров: что готовит нам Минтранс?»

По сообщениям СМИ, Минтранс намерен сделать проезд в общественном транспорте бесплатным с 2035 года. По задумке ведомства, это станет возможным за счет автомобилистов, которые с 2025 года начнут платить за проезд по дорогам регионального назначения. Ожидается, что к 2035 году плату начнут взимать за проезд на всех дорогах, включая городские трассы.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков на пресс-конференции в НСН заявил, что в организации «не аплодируют» этой идее. По его словам, пассажир должен иметь возможность голосовать рублем.

«Отнести свои 20-30 рублей маршруточнику или ехать в троллейбусе. Если транспорт будет бесплатным, то пассажир даже этот выбор не сможет сделать и будет очень сложно обеспечивать хорошее качество транспорта», - считает эксперт.

Янков также обратил внимание, что треть населения России живет в сельской местности, в малых городах, где общественного транспорта или нет, или он приходит два раза в неделю. Он отметил, что в случае отмены платы за проезд, транспорт в таких местах может исчезнуть.

«Поэтому у нас другое предложение. Транспорт для пассажира должен остаться недорогим, но платным. А те деньги, которые будут собираться, надо тратить на обновление подвижного состава, капитальные ремонты трамвайных путей, хорошие автобусные остановки и так далее», - добавил он.

Ранее координатор движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов назвал в эфире НСН дискриминацией автомобилистов новую стратегию о бесплатном общественном транспорте.

