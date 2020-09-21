Автоэксперт предрек обложение налогом велосипедов и самокатов
Вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский рассказал в эфире НСН, почему власти со временем будут облагать налогом любой личный транспорт.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Водители заплатят за пассажиров: что готовит нам Минтранс?»
По сообщениям СМИ, Минтранс намерен сделать проезд в общественном транспорте бесплатным с 2035 года. По задумке ведомства, это станет возможным за счет автомобилистов, которые с 2025 года начнут платить за проезд по дорогам регионального назначения. Ожидается, что к 2035 году плату начнут взимать за проезд на всех дорогах, включая городские трассы.
Вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский в эфире НСН допустил, что после того, как автомобилисты пересядут на велосипеды и самокаты, этот вид транспорта также обложат налогом.
«Велосипед, самокат – это собственность, которая подлежит налогообложению. Не сомневайтесь, что самокат со временем обложат налогом. Вообще госбюджет страны как пополняется? В первую очередь, это налоги и таможенные пошлины. А уже потом торговля оружием», - заявил адвокат.
Ранее депутат Мосгордумы Мария Киселева рассказала о возросшей популярности аренды самокатов. По ее словам, минувшим летом москвичи и гости столицы совершили более миллиона поездок на арендованных самокатах, а это вдвое больше, чем в прошлом сезоне.
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