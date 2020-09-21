Идею бесплатного общественного транспорта признали антиконституционной

«Свобода передвижения не может быть ограничена ни шлагбаумами, ни цепями, ни разрешением чиновника, ни необходимостью платить деньги», - напомнил юрист.

Он также отметил, что согласно статье 19 Конституции все равны независимо от материального положения.

«У нас, к сожалению, противопоставляют автомобилистам пешеходов, велосипедистов, пассажиров общественного транспорта, что есть нарушение Конституции. Я не верю, что у нас будет бесплатный транспорт», - резюмировал Ольшанский.

Ранее координатор движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов назвал в эфире НСН дискриминацией автомобилистов новую стратегию о бесплатном общественном транспорте.

