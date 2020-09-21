Идею бесплатного общественного транспорта признали антиконституционной

Вице-президент «Движения автомобилистов России» рассказал на пресс-конференции НСН, почему намерение Минздрава противоречит закону.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Водители заплатят за пассажиров: что готовит нам Минтранс?»

По сообщениям СМИ, Минтранс намерен сделать проезд в общественном транспорте бесплатным с 2035 года. По задумке ведомства, это станет возможным за счет автомобилистов, которые с 2025 года начнут платить за проезд по дорогам регионального назначения. Ожидается, что к 2035 году плату начнут взимать за проезд на всех дорогах, включая городские трассы.

Вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский в эфире НСН назвал такую инициативу антиконституционной.

Федерация автовладельцев не поверила в бесплатный общественный транспорт

«Свобода передвижения не может быть ограничена ни шлагбаумами, ни цепями, ни разрешением чиновника, ни необходимостью платить деньги», - напомнил юрист.

Он также отметил, что согласно статье 19 Конституции все равны независимо от материального положения.

«У нас, к сожалению, противопоставляют автомобилистам пешеходов, велосипедистов, пассажиров общественного транспорта, что есть нарушение Конституции. Я не верю, что у нас будет бесплатный транспорт», - резюмировал Ольшанский.

Ранее координатор движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов назвал в эфире НСН дискриминацией автомобилистов новую стратегию о бесплатном общественном транспорте.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныМинтранс
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