03.11.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная VII Международному Русскому кинофестивалю.

VII Международный Русский кинофестиваль (VII МРКФ) проходит в этом году в Москве с 30 октября по 11 ноября. К участию в фестивале в оргкомитет поступило свыше 200 авторских работ, посвященных осмыслению важных для современного общества вопросов и тем. Накануне были опубликованы результаты официального отбора фильмов-участников VII МРКФ. В шорт-лист кинофестиваля вошли 77 документальных, 67 короткометражных, 16 анимационных, 14 полнометражных и 23 студенческих фильмов.

На протяжении многих лет организатором Международного Русского кинофестиваля выступает Фонд стратегического развития по инициативе независимых кинематографистов, кинодокументалистов и педагогов кинематографических вузов России. Впервые Русский кинофестиваль состоялся в Москве в 2017 году.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие темы фильмов стали наиболее популярными в этом году среди участников кинофестиваля?

Чем отличается программа кинофестиваля в этом году?

Кинематографисты каких стран проявляют наибольшую активность к участию в Международном кинофестивале?

Ожидать ли новые имена в мировой киноиндустрии?

Участники пресс-конференции:

Андрей Холенко - режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля

режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля Борис Костенко - тележурналист, продюсер, общественный деятель, член жюри VII МРКФ

тележурналист, продюсер, общественный деятель, член жюри VII МРКФ Андрей Щербаков – член Преображенского клуба, к. э. н., директор Института социально-экономического прогнозирования им. Д. И. Менделеева, член жюри VII МРКФ

член Преображенского клуба, к. э. н., директор Института социально-экономического прогнозирования им. Д. И. Менделеева, член жюри VII МРКФ Мария Козлова – кандидат искусствоведения, член жюри VII МРКФ.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

