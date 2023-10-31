03.11.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная VII Международному Русскому кинофестивалю.
VII Международный Русский кинофестиваль (VII МРКФ) проходит в этом году в Москве с 30 октября по 11 ноября. К участию в фестивале в оргкомитет поступило свыше 200 авторских работ, посвященных осмыслению важных для современного общества вопросов и тем. Накануне были опубликованы результаты официального отбора фильмов-участников VII МРКФ. В шорт-лист кинофестиваля вошли 77 документальных, 67 короткометражных, 16 анимационных, 14 полнометражных и 23 студенческих фильмов.
На протяжении многих лет организатором Международного Русского кинофестиваля выступает Фонд стратегического развития по инициативе независимых кинематографистов, кинодокументалистов и педагогов кинематографических вузов России. Впервые Русский кинофестиваль состоялся в Москве в 2017 году.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какие темы фильмов стали наиболее популярными в этом году среди участников кинофестиваля?
- Чем отличается программа кинофестиваля в этом году?
- Кинематографисты каких стран проявляют наибольшую активность к участию в Международном кинофестивале?
- Ожидать ли новые имена в мировой киноиндустрии?
Участники пресс-конференции:
- Андрей Холенко - режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля
- Борис Костенко - тележурналист, продюсер, общественный деятель, член жюри VII МРКФ
- Андрей Щербаков – член Преображенского клуба, к. э. н., директор Института социально-экономического прогнозирования им. Д. И. Менделеева, член жюри VII МРКФ
- Мария Козлова – кандидат искусствоведения, член жюри VII МРКФ.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8