«Раскрыть имена!»: Член жюри VII МРКФ обозначила задачи кинофестиваля
В рамках кинофестиваля появляются новые форматы, в частности автобиография, отметила в эфире НСН Мария Козлова.
Кандидат искусствоведения, член жюри VII Международного Русского кинофестиваля Мария Козлова в пресс-центре НСН рассказала, что задачей кинофестиваля является раскрытие новых режиссеров.
«Задача фестиваля - это раскрывать для широкого круга людей забытые и полузабытые имена, а также практически неизвестные. Если говорить о фильмах биографиях, то в этом году появился очень интересный фильм автобиография. Появляются новые форматы. Главный герой фильма сам режиссер и сам написал сценарий… Получается три в одном: герой, сценарист, режиссер», - сказала Козлова.
VII Международный Русский кинофестиваль (VII МРКФ) проходит в этом году в Москве с 30 октября по 11 ноября. К участию в фестивале в оргкомитет поступило свыше 200 авторских работ, посвященных осмыслению важных для современного общества вопросов и тем. Накануне были опубликованы результаты официального отбора фильмов-участников VII МРКФ. В шорт-лист кинофестиваля вошли 77 документальных, 67 короткометражных, 16 анимационных, 14 полнометражных и 23 студенческих фильмов.
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