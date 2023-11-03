«Русский мир и культура»: Директор VII МРКФ Холенко назвал темы кинофестиваля

«Во всех западных фильмах, а они несут другую идеологию, идет приоритет материального над духовным. Они все несли с собой идеологию, которая не совпадает с нашей идеологией, ментальностью и культурным кодом. Русский культурный код – это приоритет духовного над материальным. У представителей русского мира всегда был приоритет коллективного над индивидуальным... Если мы будем среди готовых фильмов выбирать те фильмы, которые соответствуют тематике кинофестиваля, то это будет одно… А если мы на уровне подготовки сценариев пригласим людей, чтобы уже по сценариям, которые содержат русский культурный код, снимались фильмы, то гораздо быстрее российский кинематограф будет напитываться нашими культурными элементами», - сказал Холенко.

Он рассказал, что в рамках кинофестиваля пройдет конкурс сценариев «Русский мир - образ будущего».

«На следующей неделе в рамках VII МРКФ мы будем проводить конкурс сценариев. В нем приняло участие уже 45 сценаристов. Когда мы будем подводить итоги кинофестиваля 11 ноября, мы наградим и назовем победителей в том числе и конкурса сценариев «Русский мир - образ будущего», - добавил Холенко.

VII Международный Русский кинофестиваль (VII МРКФ) проходит в этом году в Москве с 30 октября по 11 ноября. К участию в фестивале в оргкомитет поступило свыше 200 авторских работ, посвященных осмыслению важных для современного общества вопросов и тем. Накануне были опубликованы результаты официального отбора фильмов-участников VII МРКФ. В шорт-лист кинофестиваля вошли 77 документальных, 67 короткометражных, 16 анимационных, 14 полнометражных и 23 студенческих фильмов.

