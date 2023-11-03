«Не увидишь в кинотеатрах!»: Директор VII МРКФ о работах кинофестиваля
От просмотра фильмов, представленных на кинофестивале, остается добрый осадок на душе, отметил в эфире НСН Андрей Холенко.
Режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко в пресс-центре НСН рассказал, что в рамках фестиваля зрители могут посмотреть как полнометражные картины, так и короткометражные и документальные.
«У нас открытый просмотр на сайте, показ распределен по жанрам. В частности, можно посмотреть полнометражное кино, много интересных фильмов, которые не увидишь в кинотеатрах в силу того, что это некоммерческое кино и не кассовое… При этом добрый осадок, который в душе остается, помогает людям сегодня получить ответы на какие-то вопросы. Больше количество также документальных и короткометражным фильмов», - сказал Холенко.
VII Международный Русский кинофестиваль (VII МРКФ) проходит в этом году в Москве с 30 октября по 11 ноября. К участию в фестивале в оргкомитет поступило свыше 200 авторских работ, посвященных осмыслению важных для современного общества вопросов и тем. Накануне были опубликованы результаты официального отбора фильмов-участников VII МРКФ. В шорт-лист кинофестиваля вошли 77 документальных, 67 короткометражных, 16 анимационных, 14 полнометражных и 23 студенческих фильмов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru