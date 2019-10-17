17.10.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция Заслуженной артистки России Ольги Кормухиной, посвященная судебному разбирательству, поводом для которого стала кража аранжировки песни «Кукушка», на тему: Украли «КУКУШКУ»: Кормухина против Гагариной

В 2011 году Ольгой Кормухиной была записана кавер-версия песни «Кукушка» для большого проекта, посвященного 50-летию Виктора Цоя. В 2015 году в качестве саундтрека к фильму «Битва за Севастополь» вышла кавер-версия той же песни Виктора Цоя, но уже в исполнении Полины Гагариной. Автором аранжировки этого трека указан Константин Меладзе, однако «новая» аранжировка является практически копией той, что сделал композитор и продюсер Алексей Белов для Ольги Кормухиной. Певица обратилась в Тверской суд города Москвы с иском к Полине Гагариной с требованием о прекращении нарушения авторского права.

В первые, в ходе пресс-конференции Ольга Кормухина расскажет все детали скандальной истории, и предложит журналистам самим убедиться в том, как воруют чужие идеи.

Участники пресс-конференции:

Заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина;

Юрист, представляющий интересы Ольги Кормухиной, советник заместителя председателя Государственной Думы РФ Валерия Рытвина;

Музыкальный критик Михаил Сегельман;

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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