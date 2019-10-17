Кормухина рассказала, как ушла из Кремля из-за Гагариной

Певица Ольга Кормухина обратилась в Тверской суд Москвы с иском против своей коллеги Полины Гагариной. Она обвинила исполнительницу в плагиате, а именно, незаконном исполнении записанной ей в 2011 году кавер-версии песни «Кукушка» Викторя Цоя. По мнению Кормухиной, ее вариант песни в исполнении Гагариной в 2015 году был использован в качестве саундтрека к фильму «Битва за Севастополь»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» Кормухина рассказала, что однажды она демонстративно ушла из Кремля, столкнувшись там с оппоненткой.

«Я один раз встала и ушла из Кремля с концерта, где мне надо было петь "Нас учили быть птицами". И вдруг я увидела Гагарину с "Кукушкой". Я говорю: вы что? Они говорят: понимаете, она у них такая распиаренная. Я говорю: знаете, пиар это не про Цоя, и не про нас. Встала и ушла», - сказала певица.

Ранее в ходе пресс-конференции «Украли "КУКУШКУ ": Кормухина против Гагариной» певица рассказала, почему тянула с иском против Гагариной четыре года.

