Кормухина: Сужусь с Гагариной ради Цоя

В эфире НСН Кормухина подчеркнула, что в данном случае борется не за свои права, а за права Виктора Цоя.

«Я иду в суд не ради своих прав, иду ради прав Цоя. Где бы и когда бы я не исполняла это произведение, я говорю: Цой с нами, Цой жив. Пока мы поем его песни, которые являются молитвами нашего и следующего поколения, он жив в своих песнях. Всегда первым номером у меня идет Цой. Та сторона никогда не упоминает Цоя. Это недопустимо», - сказала она.

Отметим, что перепетая Гагариной кавер-версия «Кукушки» стала саунд-треком к фильму «Битва за Севастополь», который вышел в 2015 году. Ранее в ходе пресс-конференции Кормухина объяснила, почему решила подать в судна Гагарину спустя четыре года.

