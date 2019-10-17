Кормухина: Сужусь с Гагариной ради Цоя
Певица Ольга Кормухина в эфире НСН обвинила Полину Гагарину в том, что та никогда не упоминает Виктора Цоя, хотя исполняет его «Кукушку».
В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» проходит пресс-конференция на тему "Украли «КУКУШКУ ": Кормухина против Гагариной».
Заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина обвинила в плагиате коллегу Полину Гагарину за исполнение ее кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
В эфире НСН Кормухина подчеркнула, что в данном случае борется не за свои права, а за права Виктора Цоя.
«Я иду в суд не ради своих прав, иду ради прав Цоя. Где бы и когда бы я не исполняла это произведение, я говорю: Цой с нами, Цой жив. Пока мы поем его песни, которые являются молитвами нашего и следующего поколения, он жив в своих песнях. Всегда первым номером у меня идет Цой. Та сторона никогда не упоминает Цоя. Это недопустимо», - сказала она.
Отметим, что перепетая Гагариной кавер-версия «Кукушки» стала саунд-треком к фильму «Битва за Севастополь», который вышел в 2015 году. Ранее в ходе пресс-конференции Кормухина объяснила, почему решила подать в судна Гагарину спустя четыре года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Рутина. В МИД РФ оценили ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
- Генерал Дрыманов отказался признать вину в суде
- Глава СПЧ Федотов отказался комментировать возможность своей отставки
- Протестующая лидер «Альянса врачей» упала в обморок после задержания. Видео
- Подозреваемые в убийстве Катаргиной в Екатеринбурге арестованы