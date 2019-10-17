Кормухина обвинила Гагарину в «хождении по папикам»

«Буду до конца откровенной. Когда она только появилась, много лет назад, она еще была молоденькой совсем, она пела песню про облака. Симпатичная такая песня была, и, вроде бы, она сама ее написала. Я думаю, молодец какая, сама пишет. А когда она потом пошла по "папикам" гулять – все, эта Полина кончилась. Ее уже не будет никогда», - сказала она.

Отметим, что перепетая Гагариной кавер-версия «Кукушки» стала саунд-треком к фильму «Битва за Севастополь», который вышел в 2015 году. Ранее в ходе пресс-конференции Кормухина заявила, что намерена бороться в суде не за свои права, а за права покойного Виктора Цоя.

