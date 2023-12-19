20.12.2023 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Туристические итоги года: Что ждет российских туристов в 2024 году?»

2023 год стал рекордным для внутреннего туризма в России: по данным Росстата, которые поразили, без преувеличения, всех, россияне в этом году совершили 137 млн поездок — и это при населении в 140 млн. Эксперты отрасли утверждают, что такая цифра может быть связана с учетом остановок в частном секторе, а не только в гостиницах. На конец 2023 года российским туристам доступна на прямых рейсах 41 страна. В СМИ говорят, что рынку остро не хватает прямых рейсов, без которых невозможен массовый туризм.

На туристическую индустрию в России приходится 4% ВВП. Для сравнения: во Франции этот показатель — 8,5%, в Китае — превышает 11%, в Испании — почти 15%. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» ставит цели к 2030 году увеличить вклад отрасли в ВВП в два раза — с 3,7 трлн до 8,2 трлн руб., привлечь 600 млрд частных инвестиций, более чем вдвое увеличить количество поездок по стране — с 65 млн до 140 млн в год. И еще создать 4 млн рабочих мест.

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов;

Управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний "Слетать.ру") Любовь Воронина

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Вырос ли спрос на новогодние туры?

На сколько изменилась цена на турпутевки в этом году по сравнению с предыдущим?

Какие туры раскупили быстрее всего на новогодние праздники?

Что еще может купить сегодня на Новый год российский турист?

Что в итоге получили туристы с введением «Электронной путевки»?

Восстановился ли в России въездной туризм благодаря введению электронных виз? Из каких стран к нам едут?

Сколько туроператоров ушло с рынка в этом году?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

