«Больше миллиона!»: Россияне в 2023 году побили рекорд по посещаемости ОАЭ
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что уже больше миллиона россиян посетили Эмираты в этом году.
Россияне в 2023 году побили рекорд по посещаемости ОАЭ, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«Очень сильно растет спрос на Эмираты. Порядка 900 тысяч россиян посетили страну в 2022 году, это был рекорд. В этом году уже больше миллиона. Это статистика, никуда не денешься. Количество рейсов из Москвы – больше 20 в день, а еще из других городов. Это колоссальный и взрывной рост. Соседние страны, среди которых Катар, тоже получают свою долю роста за этот счет», - отметил он.
Управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в пресс-центре НСН сообщила ранее, что спрос на путешествия по России в 2023 году упал на 12%.
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