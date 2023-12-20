«Африка и Аргентина»: Россияне в 2023 году чаще делали выбор в пользу экзотических стран

Россияне в 2023 году чаще выбирали для отдыха экзотические страны, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

«У нас тренд такой, что народ стал больше путешествовать именно, людям не просто нужен отель и перелет. У нас очень вырос сегмент путешествий по Африке – Танзания, Кения, путешествия по Азии, Китай открылся в этом году, много туров у нас, Мьянма открылась – очень много интересных маршрутов. По той же Турции народ стал больше ездить в экскурсионные туры, не просто пляж. Бразилия и Аргентина у нас очень популярные направления сегодня, Перу», - рассказал он.

Управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в пресс-центре НСН сообщила ранее, что спрос на путешествия по России в 2023 году упал на 12%.

