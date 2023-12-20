«Африка и Аргентина»: Россияне в 2023 году чаще делали выбор в пользу экзотических стран
Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что в 2023 году появился тренд на путешествия – не просто отель и перелет.
Россияне в 2023 году чаще выбирали для отдыха экзотические страны, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«У нас тренд такой, что народ стал больше путешествовать именно, людям не просто нужен отель и перелет. У нас очень вырос сегмент путешествий по Африке – Танзания, Кения, путешествия по Азии, Китай открылся в этом году, много туров у нас, Мьянма открылась – очень много интересных маршрутов. По той же Турции народ стал больше ездить в экскурсионные туры, не просто пляж. Бразилия и Аргентина у нас очень популярные направления сегодня, Перу», - рассказал он.
Управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в пресс-центре НСН сообщила ранее, что спрос на путешествия по России в 2023 году упал на 12%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию
- Худрук Малого театра Юрий Соломин оставлен врачами в больнице
- Картаполов: Численность ВС РФ не будут увеличивать за счёт срочников
- СМИ: В Мытищах нашли тело топ-менеджера IT-подразделения «Россельхозбанка»
- Washington Post убрала с главной страницы раздел о ситуации на Украине
- Германия намерена конфисковать 720 миллионов евро замороженных активов России
- СМИ: На Западе усомнились, что Россия не нарушает обязательства перед ОПЕК+
- Орбакайте, Агутин и Валерия споют на французском в фильме «Я тебя люблю — Je t'aime»
- СМИ: Минфин не поддержал новый законопроект о похоронном деле
- Команду Virtus.pro сняли с турнира из-за национальности киберспортсменов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru