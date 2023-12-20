«Без Крыма!»: В отрасли объяснили снижение спроса на путешествия по России на 12%

Управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в пресс-центре НСН сообщила, что спрос на путешествия по России в 2023 году упал на 12%.

«Если в прошлом году Россия у нас была на первом месте, то сейчас спрос упал примерно на 12%. По поводу России, я предполагаю, что в период пандемии и после наши путешественники пресытились поездками по России. Здесь нужно поработать над повторными заездами, чтобы люди возвращались. Когда ты видишь, что ситуация с перелетами стабильная, конечно, часть трафика перейдет на другие страны. Возможно, в этом падении есть доля Крыма, который в этом году был печальным по спросу. Решающий фактор – закрытие аэропортов на юге России, на поезде не все хотят путешествовать», - объяснила она.

2023 год стал рекордным для внутреннего туризма в России: по данным Росстата, которые поразили, без преувеличения, всех, россияне в этом году совершили 137 млн поездок — и это при населении в 140 млн. Эксперты отрасли утверждают, что такая цифра может быть связана с учетом остановок в частном секторе, а не только в гостиницах. На конец 2023 года российским туристам доступна на прямых рейсах 41 страна. В СМИ говорят, что рынку остро не хватает прямых рейсов, без которых невозможен массовый туризм.

