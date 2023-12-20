«Без Пхукета!»: Россияне раскупили новогодние путевки в Таиланд

Управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в пресс-центре НСН сообщила, что на Новый год путевки в Таиланд уже раскуплены.

«На Новый год, возможно, будут проблемы с бронированием Таиланда, потому что туристический поток из России очень высокий. Отели высокой категории уже все разобраны, остаются только очень дорогие номера или наоборот совсем дешевые. Здесь можно столкнуться с некоторыми проблемами, особенно речь про Пхукета, но есть еще другие острова. По другим направлениям проблем нет, туры еще есть, места на Новый год еще есть практически везде», - отметила она.

Россияне в 2023 году побил рекорд по посещаемости ОАЭ, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

