«Рост до 30%»: В отрасли рассказали, как изменились цены на туры в 2023 году

Цены на путешествия по России за год выросли до 10%, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

«Я бы разграничил бы изменение цен на внутренних направлениях и международных. Что касается внутренних, тут средний рост в районе 5-10%, он связан скорее с инфляционными процессами. Больше всего подорожал сегмент «лакшери», отели в пять звезд», - отметил он.

О ценах на зарубежные направления рассказала управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина.

«По Эмиратам наблюдается значительный рост цен и на отели, и на перелет, и на такси в городах. У нас Мальдивы выросли примерно на 30%, Турция по году выросла тоже значительно, но здесь большая зависимость от периода. Египет – от 20 до 25% по сравнению с прошлым годом», - добавила она.

Управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в пресс-центре НСН сообщила ранее, что спрос на путешествия по России в 2023 году упал на 12%.

